Huawei'nin ayrıldığı Honor, yaptırımlardan etkilenmeden Honor Play 50 Plus'u tanıttı

ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren Huawei'den geçtiğimiz yıllarda ayrılan Honor, günümüz itibariyle yaptırımlara takılmadan kullanıcıların karşısına çıkıyor. Çinli üretici bu kapsamda pazardaki payını artırmak için her segmentten telefon üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak fiyat performans odaklı Honor Play 50 Plus tanıtıldı. İşte özellikleri!

Honor Play 50 Plus özellikleri

Honor Play 50 Plus; 6.8 inç FHD+ çözünürlüklü 90 Hz tazeleme hızı sunan IPS LCD panele ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda 20: 09 ??en boy oranı sunuyor. Cihaz, 166,7 x 76,5 x 8,24 mm boyutlarında ve 199 gram ağırlığında.

Akıllı telefonda kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 6020. Daha çok orta segmentte tercih edilen yonga seti 7 nm mimariye sahip. Aynı zamanda 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu mevcut. Bunun dışında 35W şarj hızlarını destekleyen 6.000 mAh'lik bir pille geliyor.

8/12 GB RAM ve 256 GB depolamayla gelen akıllı telefon kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı Magic OS 7.2 arayüzünü çalıştıracak. Bunun dışında 3,5 mm ses girişi, yana bakan parmak izi tarayıcı, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS ve GPS gibi birçok özelliği de bünyesinde barındırıyor.

ÖzelliklerDetaylar Ekran6.8 inç FHD+ IPS LCD, 90 Hz tazeleme hızı, 20: 09 en-boy oranıİşlemciMediaTek Dimensity 6020, 7 nm mimari, 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55Grafik İşlemciMali-G57 MC2RAM8 GB / 12 GBDepolama256 GBÖn Kamera8 MegapikselArka Kamera50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörüBatarya6,000 mAh, 35W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Magic OS 7.2BağlantıÇift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPSDiğer3.5 mm ses girişi, Yana bakan parmak izi tarayıcıBoyutlar ve Ağırlık166.7 x 76.5 x 8.24 mm, 199 gramRenk SeçenekleriSiyah, Yeşil, Mor, Gümüş

Honor Play 50 Plus fiyatı

Honor Play 50 Plus, 8 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 256 GB versiyonlarıyla satışa çıkıyor. Cihazın başlangıç fiyatı şu an için belli olmasa da ikinci opsiyonun 195 dolarlık bir fiyata sahip olduğu belirtiliyor. Son olarak siyah, yeşil, mor ve gümüş renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacağını belirtelim.