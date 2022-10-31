Google, Mac kullanıcılarını güvenlik açığı konusunda uyardı!

Apple geçtiğimiz günlerde kritik bir güvenlik açığı sonrasında iOS 16.1'i sürümünü yayınlamış ve sorunun çözüldüğünü bildirmişti. Bundan sadece birkaç gün sonra Google ise Mac bilgisayarlar için Chrome uygulamasında kendi yüksek güvenlik açığının altını çizen acil durum güvenlik güncellemesi yayınladı.

Google Chrome hatası Mac kullanıcılarını tehdit ediyor

Google, CVE-2022-3723 kusurunun farkında olduklarını aktaran Google, bunun için önlemler alındığını ifade etti. Google, yaptığı paylaşımda sorunu bir "Tür karışıklığı" olarak nitelendirirken daha fazla detay vermekten ise kaçındı.

CVE-2022- 3723, Google tarafından bu yıl yedinci günlük güvenlik açığı olarak öne çıkıyor. Avast'tan Jan Vojtešek, Milánek ve Przemek Gmerek tarafından yayınlanan bildiride Mac kullanıcılarının bu güvenlik yamasını bir an önce yüklemeleri gerektiğini aktardı.

Milyonlar etkilenecek! Bu Windows'ta Chrome desteği bitiyor

"Tür karışıklığı" hatasını ise bir programın kaynak, nesne veya değişken paylaşırken, daha sonrasında bunlardan farklı, uyumsuz bir tür kullanılması durumunda, belli başlı kişilerin uzaktan belleğe erişim elde etmesi olarak ifade edebiliriz.

Bu sorun, bir saldırganın diğer uygulamaların hassas bilgilerini okumasına, çökmelere neden olmasına veya rastgele kod yürütmesine izin verebilir. Kötü amaçlı olarak kullanılabilecek bu güvenlik açığının ise bir an önce giderilmesi gerekiyor.

Google Chrome 107.0.5304.87 güncellemesini yüklemek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Tercihler >

Chrome Hakkında >

Güncellemeyi Kontrol Et

Güncellemeleri kontrol ettiğinizde karşınıza Google'ın son güncellemesi çıkacaktır. Bunu yükledikten sonra yeni sürümü kullanmak için 'Yeniden Başlat' seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Bu tür güvenlik açıkları birçok programda yer alabiliyor. Bunların kısa sürede çözülmesi ile oldukça önemli. Peki siz Mac bilgisayarlarda meydana gelen bu Googgle Chrome hatası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.