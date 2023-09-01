Google Haritalar, yeni renkleriyle Apple Haritalar'a benzemeye başlıyor

Google Haritalar, dünyada kullanılan en popüler navigasyon ve haritalama uygulamasıdır. Günlük hayatta bir yerden bir yere gitmek için veya sadece etrafa göz atmak için milyonlarca insan bu uygulamayı kullanıyor. Bu nedenle yapılan değişiklikler önem arz ediyor. Şimdi de Google Haritalar, yeni renkleriyle biraz Apple Haritalar'a benzemeye başlıyor.

Google Haritalar'ın yeni renkleri nasıl olacak?

Google Haritalar hala mobil cihazlar için en iyi haritalama ve navigasyon uygulaması olarak görülse de Apple Haritalar, 2012'de iOS 6'nın piyasaya sürülmesiyle hizmetin ilk lansmanı sırasındaki fiyaskonun ardından sağlam bir geri dönüş yaptı. Öyle ki şimdi Google, Google Haritalar için, Apple Haritalar tarafından kullanılan bazı tonlarla eşleşen yeni renk seçeneklerini test ediyor gibi görünüyor.

Google Haritalar, suyu temsil etmek için daha açık mavi bir rengi test ediyor ve Apple'ın kullandığı renk tonundakinden neredeyse hiçbir fark yok. Bunun gibi basit detayların uygulamayı daha minimalist ve kullanılası göründürdüğüne şüphe yok. Öte yandan Google, park ve orman gibi alanları belirtmek için daha koyu bir yeşil renk kullanarak Apple'dan uzaklaşıyor gibi görünüyor.

Daha önce hem Google hem de Apple bu tür alanları temsil etmek için yeşilin daha açık bir tonunu kullanıyordu. Google Haritalar, aynı zamanda yolu belirtmek için beyaz yerine griyi ve otoyolu temsil etmek için koyu griyi de test ediyor. Test edilen tüm bu renk değişiklikleri, Google Haritalar'ı Apple Haritalar'ın renk şemasına uygun hale getiriyor.

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Her iki uygulamada da koyu temayı kullanıp bunları karşılaştırırsanız Google Haritalar uygulamasının koyu teması Apple Haritalar'daki koyu temadan daha karanlık kalır. Haritalama uygulamalarındaki koyu tema, bazı sürücülerin daha koyu arka plan kullanan uygulamalarda haritaları görüntülemenin daha zor olduğundan şikayet etmesiyle ortaya çıktı.

Ek olarak Google Haritalar, ekranın üst kısmında çıkan yol tariflerini daha koyu yeşil bir arka plan rengiyle yeniliyor. Ancak daha koyu rengin üzerinizde ne gibi bir etkisi olduğunu görmek için bunu gerçek dünya koşullarında kullanmanız gerekecek. Google Haritalar'ın güncellenmiş sürümünün bugün Android kullanıcılarına sunulduğu bildiriliyor.

Peki siz bu yenilikleri nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.