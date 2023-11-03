Google Chrome, Android 7 (Nougat) Sürümünü Desteklemeyecek

Popüler uygulamalar, eski işletim sistemlerine yönelik desteklerini çekmeye devam ediyor. Google Chrome, Android 7 (Nougat) sürümünü desteklemeyeceğini açıkladı. Bu kararla birlikte Nougat kullanıcıları yeni güncellemelerden mahrum kalacak.

Popüler uygulamalar, eski işletim sistemlerine yönelik desteklerini çekmeye devam ediyor. Bir süre önce WhatsApp onlarca modelden çekildiğini açıklamıştı. Google Chrome'dan gelen son açıklama ise Android 7 (Nougat) sürümünün artık desteklenmeyeceği belirtildi.

Android 7 (Nougat) için Google Chrome desteği sonlanıyor

Google, Chrome'un gelecek sürümünün Android 7.0 Nougat'ı destekleyen son sürüm olacağını açıkladı. Android'in en popüler eski sürümlerinden biri olan Nougat için 5 yılı aşkın süredir devam eden güncellemenin sona ereceğini ifade etti.

Aralık ayında yayınlanması planlanan Chrome 120, artık Android 7.0 Nougat çalıştıran cihazlara yüklenmeyecek veya güncelleme almayacak. Şu anki Chrome 119 ise işletim sistemiyle uyumlu son sürüm olacak.

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Android 7.0 Nougat ilk olarak 2016 yılında Pixel telefonlarla birlikte piyasaya sürülmüştü. Çoklu pencere, çoklu görev ve dosya sistemi optimizasyonları gibi birçok yenilik getirmiş olsa da, kullanımı son yıllarda önemli ölçüde azaldı.

Son istatistiklere göre, dünya çapındaki Android cihazların yalnızca yüzde 2'si Nougat kullanıyor. Büyük çoğunluk Android 12 ve Android 13 gibi yeni sürümlerine geçiş yapmış durumda. Hatta Android 13'ün bir yıl sonra zirveye oturduğunu da gördük.

Eski Android sürümleri için desteğin sonlandırılması, Chrome gibi popüler uygulamalar için alışıldık bir durum. Geçtiğimiz yıl Chrome 107 sürümü, Android 6.0 Marshmallow ile olan uyumluluğu sonlandırmıştı.

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