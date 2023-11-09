Google ve diğer teknoloji şirketleri, Avrupa Birliği düzenleyicilerine iMessage'ın çekirdek hizmet olarak tanımlanması gerektiğini belirterek Apple'ı şikayet etti.

Avrupa Birliği bir süredir teknoloji şirketlerinin ürünlerini gatekeeper (çekirdek hizmet) olarak belirlemeye başladı. WhatsApp'tan Play Store'a kadar uzanan bu uygulamaların, Android ve iOS'ta rekabeti baltalamaya yol açtığı ifade edildi. Son olarak Google ise Apple iMessage uygulamasının incelenmesini talep etti.

Google, Apple'ı iMessage üzerinden AB'ye şikayet etti

Aralarında Google'ın da olduğu teknoloji şirketleri ve telekom operatörleri, Avrupa Birliği düzenleyicilerine yeni bir başvuruda bulundu. iMessage hizmetinin, yeni düzenlemeler kapsamında "çekirdek hizmet" olarak tanımlanması gerektiği ifade edildi.

Google, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica ve Orange, Avrupa Komisyonu'na bir dilekçe gönderdi. Bu yazı kapsamında şirketler, iMessage'ın Dijital Piyasalar Yasası'nda (DMA) tanımlanan çekirdek platform hizmeti olarak kabul edilme kriterlerini karşıladığını savundu.

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Bilmeyenler için AB'nin uygulamaya aldığı yeni DMA yasası, büyük teknoloji şirketlerinin pazardaki gücünü azaltmayı amaçlıyor. Bu dilekçe ise Apple'ın; iMessage ile WhatsApp, Telegram ve Messenger gibi uygulamalara rakip olduğunu iddia ediyor.

Google'ın savunmasına göre iMessage, işletmeler ve müşteriler arasında önemli bir ağ geçidi rolü üstleniyor. Bu durum ise iMessage'ın çekirdek hizmet olarak sınıflandırılması gerektiği anlamına geliyor. Öte yandan Apple'ın iMessage ile RCS yerine SMS formatını desteklemesinin de doğru olmadığı belirtildi.

Ancak Apple, iMessage'ın kişisel kullanım için tasarlandığını ve DMA'nın kapsamına girmemesi gerektiğini savunuyor. Konuyla ilgili şirket sözcülerinden gelen açıklama, iMessage'ın diğer hizmetlere kıyasla daha küçük bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu ifade ediyor.

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