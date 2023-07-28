Google'a Rakip Overture Maps, Haritalama Dünyasında Lider Olabilir

Amazon, Meta ve Microsoft'un öncülüğünde geliştirilen Overture Maps, Google Maps'e alternatif olarak hizmet vermeye başladı. İlk verileri yayınlanan uygulama, haritalama dünyasında yeni bir dönem başlatabilir.

Google, Maps (Haritalar) uygulaması ile navigasyon dünyasının lideri oldu. Apple Maps gibi dişli uygulamalar ile rekabet halinde olsa da, pazarın en popüler hizmeti olarak başı çekiyor. Ancak Amazon, Meta ve Microsoft'un öncülüğünde geliştirilen yeni bir ücretsiz hizmet, haritalamada bir ilki başarabilir.

Overture Maps, 59 milyon bölge verisiyle hizmete açıldı

Dört teknoloji şirketi tarafından geliştirilen yeni harita uygulaması Overture Maps nihayet açıldı. Harita hizmeti, Google Maps'e alternatif olması amacıyla ilk verilerini yayınladı. Bu kapsamda 780 milyondan fazla yapı ve 59 milyon bölge erişime açıldı.

Meta, Amazon, Microsoft ve TomTom'un öncülüğünde tasarlanan Overture Maps, ilk aşamada açık kaynaklı ve ücretsiz olarak sunuldu. Yani Google Maps'in ücretli veri paylaşımına kıyasla, geliştiriciler tarafınndan ücretsiz kullanılabilir.

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Overture Maps, kısmen açık kaynaklı bir haritalama projesi olan OpenStreetMap verilerinin üzerine inşa edildi. Avrupa'nın en büyük navigasyon şirketi olan TomTom ve Esri gibi desteğini alan Overture, "gezegendeki en akıllı harita" olmayı hedefliyor. Bu amaçla Google Maps'e olan bağımlılığı azaltmak istiyor.

Overture'un tüm geliştiricilere açılması, haritalama üzerinde yeni bir dönem başlatabilir. Ayrıca Microsoft'un Bing Haritalar uygulamasını geliştirmesine de yardımcı olabilir. Bu konuda Apple ve Google'a olan bağlılığı da azaltabilir.

Overture Maps Foundation, ilk olarak 2022'de başlatıldı ve ilk açık harita verilerini yayınlamasıyla birlikte bu alanda yeni bir rakip olacak.

Sizce en iyi harita uygulaması hangisi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!