GeForce Now'a 16 yeni oyun eklendi

NVIDIA, GeForce Now servisi kütüphanesine sürekli olarak yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Counter-Strike 2'den Dead by Daylight'a kadar bir dizi popüler oyun ekleyen şirket, şimdi de 16 tane yapım daha ekledi. İşte GeForce Now'a dahil olan yeni oyunlar…

GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar: Car Mechanic Simulator 2021, Farming Simulator 19 ve dahası!

Bilmeyenler için GeForce Now, kullanıcılara uzak bir yüksek performanslı bilgisayara bağlanarak oyun oynama imkanı tanıyan bir hizmettir. Bu platform, donanımı düşük ancak yüksek internet kalitesine sahip kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

GeForce Now'a yeni eklenen yapımlar arasından en öne çıkanı Car Mechanic Simulator 2021 oldu. Araba tamiri simülasyonu olan yapım, oynayan kişiler tarafından olumlu eleştiriler alıyor. Bir diğer göze çarpan oyun ise Farming Simulator 19. Söz konusu yapım, bir çiftçilik simülatörü.

Nihayet: Sevilen serinin üçüncü oyunu geliyor!

Öte taraftan The Invincible, Jurassic World Evolution 2, Q.U.B.E. 10th Anniversary ve Dungeons 4 de listede öne çıkan oyunlar arasında yer alıyor.

GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar şu şekilde sıralandı;

The Invincible

Roboquest

Stronghold: Definitive Edition

Dungeons 4

Space Trash Scavenger

Airport CEO

Car Mechanic Simulator 2021

Farming Simulator 19

GoNNER

GoNNER2

Jurassic World Evolution 2

Onimusha: Warlords

Planet of Lana

Q.U.B.E. 10th Anniversary

Trailmakers

Turnip Boy Commits Tax Evasion

GeForce Now Premium+ fiyatı

Abonelik PlanıFiyatı GeForce Now Premium+ 11 + 1 ay990 TLGeForce Now Premium+ 6 ay690 TLGeForce Now Premium+ 3 ay390 TLGeForce Now Premium+ 1 ay190 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.