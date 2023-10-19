Facebook ve Messenger'a Telegram-vari özellik geliyor

Şubat ayında Meta, Instagram için yayın kanalları adı verilen ve uygulamaya tek yönlü mesajlaşma özelliği getiren Telegram benzeri bir özelliği yayınladı. Şimdi ise bu özellik Facebook ve Messenger'a geliyor.

Şubat ayında Meta, Instagram için "yayın kanalları" adı verilen ve uygulamaya tek yönlü mesajlaşma özelliği getiren Telegram benzeri bir özelliği yayınladı. İçerik oluşturuculara, ana sayfalarında paylaşım yapmak zorunda kalmadan takipçilerini güncellemelerden haberdar etmek için alternatif ve kullanışlı bir yol olarak ortaya çıkan Telegram özelliği şimdi de Facebook ve Messenger için geliyor.

Facebook da Telegram-vari özelliği alıyor

Meta şirketi artık yayın kanallarının kullanılabilirliğini genişletiyor ve bunu Facebook ve Messenger'a da getiriyor. Facebook sayfaları olan içerik oluşturucular ve tanınmış kişiler artık topluluklarına fotoğraf, video ve sesli notlar dahil olmak üzere mesajlar gönderebilecek. Tekrar belirtmekte fayda var ki bunlar tek yönlü mesajlar olacaklar.

Bu, kanalda yalnızca sayfa yöneticilerinin mesaj gönderebileceği, ancak katılımcıların bunlara tepki verebileceği ve anketlerde oy verebileceği anlamına gelir. Yöneticiler doğrudan sayfalarından bir kanal başlatabilir ve Facebook bu işlemin ardından, takipçilerine ilk mesajlarını gönderdikten sonra katılmaları için tek seferlik bir bildirim gönderecektir.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre yayın kanalları, kullanıcıların Messenger sohbetlerinde "Kanallar" etiketli bir sekme altında görünecek. Katılımcılar, sayfa sahibi her güncelleme gönderdiğinde bildirim alacaktır ancak istedikleri zaman kanalın sesini kapatabilirler.

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Kullanıcılar ilk bildirimde katılmamayı seçip sonradan fikirlerini değiştirirlerse Instagram'daki gibi sayfanın profilinden de bu kanala tekrar ulaşım sağlayabilecekler. Meta, özelliğin artık erişilebilir olduğu herhangi bir sayfa yöneticisinin, isterlerse bir kanal başlatabileceğini söylüyor. Ancak bu özellik hala her yerde kullanılamıyor ve henüz yayın kanalı açma seçeneğini bulamayanlar şimdilik beklemek durumunda.

Meta'nın Telegram-vari bu özelliği hem Instagram'a hem de Facebook'a bu şekilde getirdiğini göz önünde bulundurursak ileride daha çok aynı tip özelliği görebileceğimizi söylemek mümkün. Belki de Twitter'a rakip olarak çıkardıkları Threads gibi, Telegram'a da bir rakip çıkarabilir.

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