Discord Mobil Uygulaması Artık Simgesini Değiştirebilecek

İlk olarak 2015 yılında hayatımıza giriş yapan Discord, günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından birisi. Sahip olduğu özellikler nedeniyle oyuncular başta olmak üzere milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor.

Her geçen gün yepyeni özelliklere kavuşan Discord, şimdi ise mobil kullanıcılar için önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor. Öyle ki bu sayede tıpki Reddit'te olduğu gibi uygulamanın simgesi değiştirilebilecek. Fakat bunun için bir şart var. İşte yeniliğin detayları…

Discord mobil uygulamasının simgesi değiştirilebilecek!

Discord, kullanıcılara çeşitli ek özellikler sağlayan Nitro abonelik planına yeni avantajlar eklemeye devam ediyor. Bu sayede gelirini artırmaya çalışan platform, şimdi ise mobil uygulama kullanıcılarını ilgilendiren bir yenilik üzerinde çalışıyor.

Discord's mobile app will soon allow Discord Nitro users to spice up their home screen with a selection of app icon edits pic.twitter.com/abQ0IPsJOu — Discord Previews (@DiscordPreviews) September 14, 2023

Twitter ya da yeni adıyla X platformundaki @DiscordPreview tarafından ortaya çıkarılan bu yenilik ile birlikte kullanıcılar, uygulamanın telefonun ana ekranında görünen simgesini değiştirebilecekler. Oyun, Pastel ve Sakura odaklı farklı temalarda hazır simgeler olacağı görülüyor.

Aktarılan bilgilere göre Discord mobil uygulaması için simge değiştirme özelliğine yalnızca aylık 74.99 TL karşılığında abonelik satın alan Nitro aboneleri erişebilecek. Henüz test aşamasında olan ve herkes için ne zaman yayımlanacağı bilinmeyen bu yeniliğin hem Android hem de iOS kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Aslına bakacak olursak mobil uygulamanın simgesini değiştirebilme özelliği sosyal medya platformlarında yeni değil. Zira daha önce Reddit'te vardı. Geçtiğimiz aylarda Twitter da bu seçeneği kullanıcılara sunmaya başladı.

Bunun yanı sıra Discord, geçtiğimiz haftalarda ise Xbox platformuna yönelik bir özellik getirdi. Çok beklenen bu özellik sayesinde kullanıcılar bundan böyle Xbox konsolu üzerinden oyun yayın yapabiliyorlar.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Discord 'un yeni simge değiştirme özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.