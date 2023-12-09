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ChatGPT ile yükselişe geçen yapay zeka sektörü

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ChatGPT ile yükselişe geçen yapay zeka sektörü, yeni rakipler sayesinde hızla büyümeye devam ediyor. Elon Musk, Grok adını verdiği yapay zeka asistanını tanıtarak siyasi konularda tarafsız olacağını duyurdu. Araştırmacı David Rozado'nun raporuna göre, ChatGPT ve Grok sol eğilimli ve özgürlükçü sonuçlar veriyor. Musk, Grok'u politik olarak tarafsız hale getirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Chatgpt ile yükselişe geçen yapay zeka sektörü, yeni rakipler sayesinde hızla büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Grok adını verdiği yapay zeka asistanını tanıtan Elon Musk, siyasi konularda nötr olacağını duyurdu.

Elon Musk: "Grok siyasi açıdan tarafsız hale getirilecek."

Musk'un şirketi xAI, Cuma günü Grok'u premium X kullanıcılarına sundu. Musk başka bir gönderisinde chatbotun hala beta aşamasında olduğunu ve "saat geçtikçe geliştiğini" söyledi.

Araştırmacı David Rozado, dün yayınladığı raporda yapay zeka asistanlarının siyasi eğilimlerinden bahsetti. X (Twitter) hesabı üzerinden açıklama yapan Rozado, yapay zeka asistanlarına Siyasi Pusula Testi adı verilen

Elon Musk, yana yana para arıyor! ChatGPT ile rekabetinde son durum ne?

Rozado'ya göre Open AI'nin ChatGPT'si ve xAI'nin Grok'u benzer sonuçlar verdi. Yapılan açıklamaya göre, her iki yapay zeka asistanı da sol eğilimli ve özgürlükçü.

Rozado'nun açıklamasına yanıt veren Musk, "Bu tablo durumu çok abartıyor, ancak Grok'u politik olarak tarafsız hale getirmek için derhal harekete geçiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Musk, Siyasi Pusula Testinin doğruyu yansıtmadığını düşündüğünü ekledi. Konu hakkında açıklama yapan Musk, "Sorulardan bazıları düpedüz gülünç ve birçoğunda herhangi bir nüans yok. Örneğin, Birinci nesil göçmenler yeni ülkelerine hiçbir zaman tam olarak entegre olamayacaklar mı? sorusunu mantıksız buldum" dedi.

Rozado, Grok hakkındaki gönderisinden birkaç dakika sonra xAI'den Igor Babuschkin'in kendisiyle temasa geçtiğini söyledi. Rozado ayrıca Musk'un, Grok'u politik olarak daha tarafsız hale getirmek için harekete geçeceklerini hemen açıkladığını belirterek şunları ekledi: "Ne kadar da özverili bir ekip… Hiç şüphe yok ki @grok'un önünde parlak bir gelecek var."

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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