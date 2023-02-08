Borsa İstanbul ne zamana kadar kapatıldı? İşlemler iptal edildi mi?

6 Şubat'ta Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde -10'dan fazla ilde- büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Bugün de Borsa İstanbul kapatıldı. İşte detaylar…

Borsa İstanbul 14 Şubat'a kadar kapatıldı!

An itibariyle devlet yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre deprem sonrası tartışma konusu olan Borsa İstanbul kapatıldı. İkinci bir karar alınmaması halinde 14 Şubat itibariyle işlemlerin tekrar başlayacağı belirtiliyor.

Buna ek olarak, 8 Şubat 2023, yani bugün yapılan işlemlerinde tamamının iptal edildiği söylendi. Yani Borsa İstanbul bu sabah hiç açılmamış gibi işlemler geri alınacak. Dolayısıyla yatırımcıların da alım satım işlemleri iptal edilerek ilgili meblağlar hesaplarına iade edilecek.

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Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

Depremde böyle yardım edebiliriz:

Bağış yaparken dikkat edin:

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