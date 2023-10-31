Apple, Scary Fast etkinliğiyle yeni ürünlerini tanıtıyor

Teknoloji dünyasının en büyük ismi olan Apple, Türkiye saatiyle gece 03: 00'da düzenleyeceği Scary Fast etkinliği ile bir dizi ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. App Store ise etkinlik öncesi kapatıldı.

Teknoloji dünyasının en büyük ismi olan Apple, Türkiye saatiyle gece 03: 00'da düzenleyeceği Scary Fast etkinliği ile bir dizi ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. Artık her etkinlik öncesi bir klasik halini alan bir olay bugün de gerçekleşti.

App Store, yurt dışında ve Türkiye'de kapandı

Genelde her Apple etkinliği öncesi Apple Store'da kapanma gerçekleşiyor. Gece 02: 45 itibariyle ilk olarak yurt dışında gerçekleşen kapanma daha sonda da Türkiye'de gerçekleştirildi. Bunun bir fiyat güncellemesi mi yoksa sadece ürün güncellemesi olduğu henüz bilinmiyor. İlerleyen saatlerde içeriğimizi güncelleyeceğiz.

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