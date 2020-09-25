Teknoloji perakendecisi 48 ile aynı gün teslimat başlattığını duyurdu
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Teknoloji perakendecisi 48 ile aynı gün teslimat başlattığını duyurdu

25.09.2020 09:26 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:37
Teknoloji perakendecisi 48 ile aynı gün teslimat başlattığını duyurdu

Teknosa, alışveriş deneyimini en üst seviyeye taşımak ve tüketicilerin artan teknoloji ihtiyaçlarına en kısa sürede erişmesini sağlamak amacıyla hızlı teslimat ağını 48 ile çıkardığını duyurdu.

Teknosa, alışveriş deneyimini en üst seviyeye taşımak ve tüketicilerin artan teknoloji ihtiyaçlarına en kısa sürede erişmesini sağlamak amacıyla hızlı teslimat ağını 48 ile çıkardığını duyurdu.  

Sabancı Holding iştiraklerinden, teknoloji perakendecisi Teknosa, müşterilerinin alışveriş deneyimini en üst seviyeye taşımak amacıyla fark yaratan hizmetlerine devam ettiğini duyurdu. Teknoloji perakendecisinin konuyla ilgili açıklamasında, Teknosa.com ve Teknosa mobil uygulamaları üzerinden yapılan alışverişlerde 'bugün sizde' ve 'yarın sizde' teslimat tiplerini Edirne'den Kars'a 48 il, 102 ilçe, 2130 semte yaygınlaştırarak, tüketicilerin artan teknoloji ihtiyaçlarına hızla erişmesinin sağlandığına dikkat çekildi.  

Çoklu kanal stratejisi ile tüketicileri diledikleri her yerden, diledikleri şekilde teknoloji ürün ve hizmetleriyle buluşturduğunu belirten Teknosa konuyla ilgili şu bilgilendirmede bulundu; "Hızlı teslimat ağının yanı sıra 'Araçta Teslimat' hizmetiyle de sektörde bir ilki hayata geçirdik. Teknosa müşterileri, online alışverişlerinde eve hızlı teslimat, mağazadan al (Click & Collect) ve mağazaya girmeden otoparktan/ teslimat noktasından teslim al (Click&Drive) seçeneklerini tercih edebiliyor. Üstelik aynı gün eve teslimat imkanından 1000 TL üzeri ürün alışverişlerinde ücretsiz faydalanabiliyor" 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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