Tekirdağ Trakya'da Kar Etkisini Sürdürüyor -Malkara

Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı yeryer 20 santimetreyi buldu. Dereköy karayolu üzerinde ekipler, kar temizleme çalışmaları yapıyor. Kar yağışının etkliği olduğu Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ulaşım sağlanamayan 46 köyün yolunu açma çalışmaları sürüyor.

ŞARKÖY'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrencilere okulların tatil edilmesinin ardından, tüm okullar tatil edildi. İlçede meydana gelen fırtına nedeniyle elektrik hatlarında kopmalar olması üzerine ilçenin bir kısmına elektrik verilemiyor. Okulları ziyaret eden Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, elektrik kesintileri nedeniyle kaloriferlerin yanmaması üzerine okulları tatil etti ve öğrenciler evlerine gönderildi.

MALKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Tekirdağ'ın okulların bugün tatil olduğu Malkara ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı bugün durdu. Elektrik hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle, gece yarısından itibaren 40 mahalleye elektrik verilemiyor. TREDAŞ ekipleri, meydana gelen arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: DHA