Tekirdağ'ın neyi meşhur? Tekirdağ'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Tekirdağ'ın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Tekirdağ'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Tekirdağ'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Tekirdağ'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Tekirdağ'ın en meşhur yemekleri, Tekirdağ'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Tekirdağ'ın neyi meşhurdur, Tekirdağ'ın nesi meşhur? Tekirdağ'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

TEKİRDAĞ'IN NEYİ MEŞHUR?

Tekirdağ ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tekirdağ Köftesi

Kandilli Mantı

Satır Et

Yoğurtlu Borani

Zennik

Peynir Helvası

Bulama

Manda Yoğurdu

Hardaliye

Üzüm Turşusu

Damat Paçası

Çeneçarpan Çorbası

Tekirdağ Usulü Kelle Paça Çorbası

Cizleme

Burma Sucuk

Üzüm Pekmezi

Pireşe

Hayrabolu Tatlısı

Papaz Mancası

Tekirdağ'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.