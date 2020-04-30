Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde sağanak

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü iki ilçede aniden başlayan sağanak kısa sürede yollarda su birikintilerine neden oldu.

Sağanak zaman zaman şiddetini artırdı.

Meteoroloji tahminlere göre sağanağın aralıklarla hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA