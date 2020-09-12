Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Eti, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa
12.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 12.09.2020 12:18

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Eti, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Eti, üniversitesinin Tekirdağ ve Trakya için gurur kaynağı olduğunu belirterek, Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgeye hizmet eden kurumların başarılarını arttıran önemli bir etkenin de kurumlar arası uyum olduğunu ifade etti.

-TREDAŞ Genel Müdürü Bilgili'ye ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Genel Müdürü Reşit Bilgili'yi ziyaret etti.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun Trakya'da ve Süleymanpaşa ilçesi genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Yüksel, Bilgili'ye çalışmalarında başarılar diledi.

Müşteri memnuniyetini ön plana alarak teknolojik altyapısını kuran TREDAŞ'ın, elektrik hizmeti sağladığı, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Alişan Ferhat Göçer Canan Ergüder Nilperi Şahinkaya
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Bakan İzmir Antalya
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 12:18:01. #1.14#
title