Tekirdağ'da Mehmetçik İçin Dua Edildi

Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Anadolu Dernekleri platformları tarafından "Şehitlere Vefa Mehmetçik'e Dua" programı düzenlendi.

Karadenizliler Derneği Salonunda düzenlenen "Şehitlere Vefa Mehmetçik'e Dua" programın açılışında İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan etkinlikte, şehitler ve Mehmetçik'in muzafferiyeti için dua edilerek, pilav ve tatlı hayrı yapıldı.

Tekirdağ STK Platformu Başkanı Süleyman Çalışkan, programda yaptığı konuşmada, şehitlerin ölümsüz olduğunu dile getirerek, "Şehitler ölümü öldürenlerin, Allah'tan başka hiç bir gücün önünde eğilmeden hak uğruna, adalet uğruna, mazlumların kurtuluşu için mücadelenin öğretmenidir." ifadelerini kullandı.

Programa, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve Yeşilay Şube Başkanı Şener Çelikayar da katlıdı.