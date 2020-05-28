Tekirdağ'da kolonya içen kişi öldü Hayrabolu ilçesinde kolonya içen kişi hayatını kaybetti.

Hayrabolu ilçesinde kolonya içen kişi hayatını kaybetti.

Aydınevler Mahallesi'nde yaşayan Erol Ç. (63) evinde kolonya içerek fenalaştı.

112 Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırılan Çeçe, ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çeçe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayrabolu'da geçen hafta bir kişinin daha aynı nedenle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA