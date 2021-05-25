TEKİRDAĞ'DA HİNT KENEVİRİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
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TEKİRDAĞ'DA HİNT KENEVİRİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın 4 ilçesinde Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın 4 ilçesinde Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hint keneviri yetiştiriciliği yapan şüphelilere yönelik Çorlu, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçesinde 11 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda, 5 şüphelinin evlerinde 2 Hint keneviri bitki yetiştirme dolabı, 113,8 gram kubar esrar, 37 kök Hint keneviri, 10 gram kenevir bitki tohumu, 2 sarma kağıdı, 2 bin 250 litre sıvı gübre, 2 kilogram katı gübre, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 17 tüfek fişeği, 5 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA HİNT KENEVİRİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA HİNT KENEVİRİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA HİNT KENEVİRİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA HİNT KENEVİRİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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