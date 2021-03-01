Tekirdağ'da deniz salyası, balıkçılara geçit vermedi
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Tekirdağ'da deniz salyası, balıkçılara geçit vermedi

01.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:52
Tekirdağ'da deniz salyası, balıkçılara geçit vermedi

MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası Tekirdağlı balıkçıların kabusu oldu.

MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası Tekirdağlı balıkçıların kabusu oldu. Balıkçılar 20 gün ara verdikten sonra yeniden avlanmak için denize açıldı. Ancak deniz salyasının etkisini sürdürmesi nedeniyle çamurlu ağlarla geri döndüler.

Marmara Denizi'nde yılın bu mevsiminde görülen ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyasının artması balıkçılara zor günler yaşatıyor. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle yaklaşık 20 gün önce teknelerini limanlara çekerek 'paydos' etti. 20 gün aranın ardından bugün Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, salya nedeniyle balık yerine çamurla kaplı ağlarla geri dönmek zorunda kaldı.

'20 GÜN SONRA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK'Tekirdağlı balıkçı İdris Şeremet, halk arasında 'kaykay' adı da verilen deniz salyası nedeniyle 20 gündür paydosta olduklarını belirtti. Şeremet, "Deniz salyasının azalacağını düşünüyorduk, maalesef yanıldık. 20 gün sonra balığa çıktık; yine aynı salya devam ediyor. Ağları denize çekmekte sıkıntı yaşıyoruz. Hamsi ağlarının gözleri daha kör olduğu için hamsi ağlarını çıkarttık, şimdi daha açık ağları kuruyoruz. Hamsi çatsa da tutamayacağız, çünkü kaykaydan dolayı sıkıntı var. Burada gene istavrit olmazsa artık yapacak bir şey yok. Karadeniz'e yasağa kadar vira Bismillah diyeceğiz" dedi.'DENİZ SALYASI KİRLİLİĞİN SONUCU'

Denizlerin kirletildiğini söyleyen balıkçı İdris Şeremet, "Lodostan dolayı havalanıyor daha çok yıpratıyor bizi. Poyraz, karayel olduğu zaman biraz daha çöküyor dibe. 4-5 saatte alacağımız ağ 2 buçuk saate düşüyor. Lodos dakorku ve kabusumuz oluyor kaykay. 10 yılda bir gözüküyor. Artık denizlerimiz çok kirlendi. Denizlerimize sahip çıkmadık. Bunun suçunu denizcilere yüklüyorlar; ama ben daha önce de dile getirmiştim. Evsel atıklar olsun, şampuanlar, sabunlar olsun denizleri kirletiyor. Ülkemizde genellikle kıyılarımızda arıtma tesisleri çok olmadığından denizlerimiz kirlendi. Kendi imkanlarımızla küçük kancalar yaptık; denizde çöp poşeti, kutu vs. gördüğümüz zaman çıkartıyoruz, çöplerimize koyuyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızı 'denizde çöp görürseniz alın'diye tembihliyoruz. Çaba gösteriyoruz ama maalesef balıkçılar çok suçlanıyor. Deniz salyası ya da kaykayın nedeni kirlilik. Deniz analarıyla başka bitkiler ölüyor, onların yerine salya oluşuyor" diye konuştu.


Tekirdağ'da deniz salyası, balıkçılara geçit vermedi
Tekirdağ'da deniz salyası, balıkçılara geçit vermedi
Tekirdağ'da deniz salyası, balıkçılara geçit vermedi
Tekirdağ'da deniz salyası, balıkçılara geçit vermedi
Tekirdağ'da deniz salyası, balıkçılara geçit vermedi
Tekirdağ'da deniz salyası, balıkçılara geçit vermedi
Tekirdağ'da deniz salyası, balıkçılara geçit vermedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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