Tekirdağ'da asayiş Tekirdağ'da bir kişinin üzerinde 3 bin 920 sentetik hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da bir kişinin üzerinde 3 bin 920 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında 100. Yıl Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Ekiplerin yaptığı incelemede 2 paket içerisinde yapılan aramada 3 bin 190 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

-Tekirdağ'da 275 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 275 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Malkara uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 275 gümrük kaçağı cep telefonu ve 100 şarj cihazı geçirildi.

Araç sürücüsüne 5607 sayılı SKM suçundan adli işlem yapıldı.

-Malkara'da 123 bin 600 makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 123 bin 600 makaron ve 187 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışını önlemek için çalışmalarını yürütüyor.

Ekipler bir iş yerinde yaptığı aramada,123 bin 600 boş makaron, 187 kilogram kıyılmış tütün, ve 40 adet makaron sarma makinesi ele geçirdi.

İşletme sahibi İ.E.Ö. hakkında idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA