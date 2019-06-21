Tekirdağ'da 5 asker PKK propagandası yapmaktan gözaltında

Tekirdağ'da 5 asker PKK propagandası yapmaktan gözaltında

Tekirdağ 8. Mekanize topçu tugayında er olarak askerlik yapan 5 kişi, sosyal medyadan PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 5 asker PKK propagandası yapmaktan gözaltında

Tekirdağ 8. Mekanize topçu tugayında er olarak askerlik yapan 5 kişi, sosyal medyadan PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında soruşturma başlatarak yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli 5 er, İl jandarma Komutanlığı terör birimince görev yaptıkları kışlada gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.