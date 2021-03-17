Tedavi için bebeği sezaryenle alınan korona hastası anne kurtarılamadı
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Tedavi için bebeği sezaryenle alınan korona hastası anne kurtarılamadı

17.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:08

Tedavi için bebeği sezaryenle alınan korona hastası anne kurtarılamadı Amasya'nın Taşova ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 7 aylık hamile kadın, bebeğinin sezaryenle alınması sonrası hayatını kaybetti.

Tedavi için bebeği sezaryenle alınan korona hastası anne kurtarılamadı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 7 aylık hamile kadın, bebeğinin sezaryenle alınması sonrası hayatını kaybetti.

Müjgan Yiğit, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 2 hafta önce Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. İlaç tedavisine başlanması için 7 aylık hamile olan 27 yaşındaki Yiğit'in bebeği sezaryenle alındı. Durumu ağırlaşan anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geride kucağına alıp koklayamadığı oğlunu, 7 yaşındaki kızı Miray Sude ve acılı eşi Sinan'ı bırakan Müjgan Yiğit yakınlarının gözyaşları içinde helallik alınmasının ardından Uluköy'de kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Cenazeye katılan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Yiğit'in yakınlarına başsağlığı diledi. Kendisi de korona virüs tedavisi görerek bir süre önce taburcu olan Başkan Öztürk, "Her ölüm acıdır. Ama bu kardeşimiz genç bir anne. 7 yaşındaki bir kız çocuğu var. Cuma günü erken doğum yaptırılan bir bebeği var. Henüz adı konmamış. 'Bebek Yiğit' olarak ifade ettiğimiz bir bebek" diye konuştu.

Tedavi için bebeği sezaryenle alınan korona hastası anne kurtarılamadı
Tedavi için bebeği sezaryenle alınan korona hastası anne kurtarılamadı
Tedavi için bebeği sezaryenle alınan korona hastası anne kurtarılamadı
Tedavi için bebeği sezaryenle alınan korona hastası anne kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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