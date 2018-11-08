Tedavi Ettiği Hastalarla Buluştu

Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Garipardıç, yıllar önce tedavi edip iyileştirdiği hastalarla yeniden bir araya geldi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden yapılan yaçıklamaya göre, "Lösemili Çocuklar Haftası" etkinlikleri kapsamında akut lösemi hastası çocuklarla bir araya gelen Garipardıç, çocukları sağlıklı görmenin mutluluğunu yaşadı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Garipardıç, sağlığına kavuşmuş hastalarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Açıkçası onları böyle sağlıklı görüp mutlu olmak istedik. Buradaki amacımız bu hastalığı yenmiş arkadaşlarımıza tekrar moral vermek ve topluma bu hastalığın yenilebileceğini, başarılı tedavi edilebilecek bir hastalık olduğu mesajını vermek istedik. Medical Park Gaziantep ailesi olarak da biz bu tür sosyal sorumluluk projelerinde hep varız zaten." ifadelerini kullandı.

Hastalardan Hatice Küçük, 10 yıl önce hastalığa yakalandığını anımsatarak, hastalık sürecinin Mesut hoca sayesinde çok iyi geçtiğini vurguladı.

O dönemde bir yıla yakın hastanede yattığını aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Kemoterapi tedavisi gördüm, çok başarılı bir şekilde bitti. Hastalığı atlattım 10 yıl oldu ve bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu programda bizim için iyi oldu. Yıllardır hiç birbirimizi görmedik. Yıllar sonra aynı kaderi paylaştığımız kişilerle beraber olmak çok güzel bir duygu gerçekten çok mutlu olduk."