Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Bahar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? BAHAR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? Bugün Bahar dizisi yayınlanmayacak mı?

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi'nin bütün üyeleri Şavklı Köyü'nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur'un Bahar'la barışma isteğini kaldıramayan Rengin'in ise Bahar için başka planları vardır.

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 12. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

BAHAR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bahar dizisinin çekimleri yetişmediği için yarın yeni bölümü yayınlanmayacak.