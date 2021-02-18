Team Liquid, Clash Royale Esports arenasına geri dönüyor
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Team Liquid, Clash Royale Esports arenasına geri dönüyor

18.02.2021 20:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:46
Team Liquid, Clash Royale Esports arenasına geri dönüyor

Team Liquid, 2021 yılında tekrardan Clash Royale turnuvalarına katılacağını açıkladı.

Yayınlanan yazıda ekibin ne gibi değişiklikler yapılacağını ve 2019'daki başarılarını tekrar yakalamayı hedeflediklerini açıkladı.

https://twitter.com/TeamLiquid/status/1362133741712404480's=20

Team Liquid, Clash Royale Esports arenasında oldukça başarılı bir takımdı. CRL World Finals 2019'u kazanarak dünya şampiyonu da olmuştu.

Team Liquid, "2021'de CRL'de yapılan değişikliklerin, e-spor organizasyonlarının ve oyuncularının turnuvalardan elde edebileceği faydaları azalttığını düşünüyoruz" dedi. "Ancak yine de bir oyun ve topluluk olarak Clash Royale'e inanıyoruz" dedi.

https://twitter.com/ClashRoyale/status/1362295694783107074's=20

Clash Royale, "2019 finalleri şimdiye kadarki en iyi finallerden biri olarak tarihe geçti. Clash Royale League'in bir parçası olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve Kupa ve TL içerik oluşturucularının bundan sonra ne yapacaklarını görmek için çok heyecanlıyız!" diyerek cevap verdi.

Kaynak: Playerbros

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