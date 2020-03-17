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TBMM Mustafa Şentop: "Mart ayından başından itibaren yurt dışına çıkan ve yurt dışından dönenlerin...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "1 Mart'tan itibaren 31 milletvekili var. Milletvekilleri sosyal izolasyon sağlamış durumdalar.

17.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:15
TBMM Mustafa Şentop:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "1 Mart'tan itibaren 31 milletvekili var. Milletvekilleri sosyal izolasyon sağlamış durumdalar. Hepsi ile ilgili izolasyon var" dedi.


TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de gazetecilere açıklama yaptı. Şentop, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, "Türkiye başka ülkelerin tecrübelerini değerlendirdi, çok erken sıkı tedbir aldı, devletimiz süreci iyi yönetti. Bundan sonraki süreç vatandaşlarımızın da birlikte hareket etmesi, işbirliği içerisinde, açıklanan tedbirlere dikkatli biçimde uymasına bağlı. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarını yakından takip etmelerini, on dört kurala uymaları buradan bir kez daha söylüyorum. Bu bir insanlık borcudur. Sadece kendimizi değil, yakın çevremizdekiler başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı riske atıyoruz. Sivil kahramanlıklara ihtiyaç var, sivil kahramanlık da bu tedbirleri dikkatli okumak, takip etmek ve yakınlarımıza anlatmak, onların da uygulamalarını sağlamak gerekiyor. Başta kadınlarımıza, çocuklarımıza bunları anlatma ve dikkati sağlama konusunda özel görevler düşüyor. Devletimizin yetkililerinin yaptığı açıklamalara riayet emek. Bunu dışında kalan manipulatif açıklamaları dikkate almamak, çünkü bu sürecin en önemli kısmı panik havasının oluşmasını engellemektir" ifadelerini kullandı.


'17 milletvekilinin VIP'ten kaçtığı' iddialarına yanıt veren Şentop, "Mart ayından başından itibaren yurt dışına çıkan ve yurt dışından dönenlerin milletvekillerinin bilgisi var. Bunlar arasında Umre'ye giden veya dönen milletvekili yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş milletvekillerimiz, bir tanesi Özbekistan, bir tanesi Tanzanya, bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu arkadaşlarımızla ilgili olarak partilerimizin grup yönetimleriyle görüştüm. Milletvekili arkadaşlarımız sorumluluk gereği öngörülen azami on dört gün evlerinde kendilerini karantinaya almış durumdalar" şeklinde konuştu.


Meclis personeline ilişkin olarak Şentop, "Gerek Meclis hastanemizde gerekse başka hastanelere başvuran çalışanlarımızın personelimizin durumlarını takip ediyoruz. Şu ana kadar korona virüs ile ilgili tespit yok" diye konuştu.


Genel Kurul'da görüşmelerin devam edip etmeyeceğine yönelik soruya Şentop, "Meclisin gündemi ve gruplarımızın yapacağı görüşme ile söz konusu olabilir. Bu hafta bir kanun teklifi vardı. Onun bitimine kadar bu hafta çalışma olacak" ifadelerini kullandı.


Yurt dışına çıkan vekillerin durumuna ilişkin soruya Şentop, "1 Mart'tan itibaren 31 milletvekili var. Milletvekilleri sosyal izolasyon sağlamış durumdalar. Hepsi ile ilgili izolasyon var" diye cevap verdi.


Şentop şöyle konuştu:


"Okullar tatile girdi, çocuklar içinde, aileler içinde zor. Bunun bir tatil değil bir tedbir olduğunu unutmayalım. Erken alınan bir karar. İnşallah virüsün yayılma konusunda olumlu sonuç sağlayacak. On dört kuralına temel prensip riayet etmek lazım. Dünya geleceğiyle ilgili büyük laflar var ama herkes önce elini iyi yıkasın." - ANKARA

Kaynak: İHA

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