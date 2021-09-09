TBMM MÜSİLAJ SORUNUNU ARAŞTIRMA KOMİSYONU, YALOVA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği'nde (YASKİ) incelemelerde bulundu.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği'nde (YASKİ) incelemelerde bulundu.

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa ilişkin kurulan TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu üyeleri, bugün, Kocaeli'de yaptıkları incelemenin ardından Yalova'ya geldi. Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Çınarcık ilçe yolu üzerinde yer alan YASKİ Merkezinde Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş ve ilgili kurum müdürleri tarafından karşılandı. Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri, tesislerde incelemelerde bulunduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Konferans salonuna geçti. Heyet, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile YASKİ tarafından yapılan sunumun ardından Bursa'nın Gemlik ilçesinde inceleme yapmak üzere kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı