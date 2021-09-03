TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan "seçim barajı" değerlendirmesi Açıklaması
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan "seçim barajı" değerlendirmesi Açıklaması

TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan 'seçim barajı' değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ideal olanın TBMM'de her fikrin ve herkesin temsil edilmesi olduğunu söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ideal olanın TBMM'de her fikrin ve herkesin temsil edilmesi olduğunu söyledi.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim barajının düşürülmesi ile ilgili çalışma olduğu anımsattı.

Seçim barajın düşürülmesinin temsiliyet noktasında önemli olduğunun altını çizen Aksal, "İdeal olan da Mecliste her fikrin ve herkesin temsil edilmesidir. Biz 'herkes buyursun gelsin, siyasetini mecliste yapsın' diyoruz. Bunun için barajın düşürülmesi de çok mantıklıdır. Cumhurbaşkanımız yüzde 7 gibi bir rakam telaffuz etti. Görünen o ki Meclis açıldığında gündeme gelecek konulardan biri seçim barajı olacak. Ülkemiz açısından zenginlik olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Muhalefetin sıklıkla dile getirdiği "erken seçim" gündeminin AK Parti gündemi arasında bulunmadığına vurgu yapan Aksal, şöyle devam etti:

"Muhalefet erken seçimdir konuşuyor. Bizim gündemimizde erken seçim yok. Ama biz AK Parti olarak yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz. Biz seçimden seçime çalışan bir parti değiliz. Seçim 2023 yılında olacak. 'Yarın erken seçim yapacağız' dediğimizde en çok itiraz eden yine 'erken seçim' diyenler olur.

Çünkü bir hazırlıkları, iradeleri, çalışmaları yok. Bizler her gün seçim varmış gibi vatandaşımızla esnafımızla birlikte oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz." ???????

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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