TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, milletlerin tarihinde iyi ve kötü hatıraların her zaman var ola geldiğini belirterek, "Bu millet, bu topraklar düşman işgaliyle karşılaştığı zaman bile hiç yılmamış, kan vermiş, can vermiş, şehadeti en yüksek mertebe bilerek bağımsızlık ve özgürlüğünü hep baş tacı yapmıştır." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise aşı karşıtlığı tehlikesine ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, "Aşı elimizdeki en önemli silah ve 1,5 yılı aşkın süredir dünyayı pençesinde tutan bir koronavirüs belası var. Bu bela, resmi rakamlara göre 4 milyon, kimi rakamlara göre bunun 10 milyona yaklaştığı ifade ediliyor, insanımızı hayattan aldı. Türkiye'de resmi rakamlara göre 50 bine yakın yurttaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bizim bu kadar büyük kayıplar yaşadığımız bu sorun karşısında en önemli silahımız aşı." diye konuştu.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir de seçim bölgesinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay