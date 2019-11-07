TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç: "(Sözde Ermeni soykırımı iddiaları) Bir kez daha çagˆrıda...

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç: "(Sözde Ermeni soykırımı iddiaları) Bir kez daha çagˆrıda...

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç: "(Sözde Ermeni soykırımı iddiaları) Bir kez daha çagˆrıda bulunarak ilgili tarafları, bu konuyu siyasi bir rant yarıs¸ına döndürmek yerine, ars¸ivlerin açılması ve 1915'te yas¸anan olayların uzmanlar tarafından aras¸tırılacagˆı bir Ortak Tarih...

07.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:42
TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç:

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç: "(Sözde Ermeni soykırımı iddiaları) Bir kez daha çagˆrıda bulunarak ilgili tarafları, bu konuyu siyasi bir rant yarıs¸ına döndürmek yerine, ars¸ivlerin açılması ve 1915'te yas¸anan olayların uzmanlar tarafından aras¸tırılacagˆı bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimizi desteklemeye davet ediyorum."

Kaynak: AA
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