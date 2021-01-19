TBMM Başkanı Şentop'tan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Önder Sennaroğlu'na kutlama
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TBMM Başkanı Şentop'tan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Önder Sennaroğlu'na kutlama

19.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:06
TBMM Başkanı Şentop'tan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Önder Sennaroğlu'na kutlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Önder Sennaroğlu'nu tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Önder Sennaroğlu'nu tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Önder Sennaroğlu'nu tebrik ediyor, bu onurlu görevinde kendisine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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