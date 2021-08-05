TBMM Başkanı Şentop, İran Cumurhubaşkanı Reisi ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmesi Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Resmi temaslar kapsamında İranı'ın Başkenti Tahran'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmesi
Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Resmi temaslar kapsamında İranı'ın Başkenti Tahran'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı