TBMM Başkanı Şentop, İran Cumurhubaşkanı Reisi ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, İran Cumurhubaşkanı Reisi ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmesi Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Resmi temaslar kapsamında İranı'ın Başkenti Tahran'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmesi

Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Resmi temaslar kapsamında İranı'ın Başkenti Tahran'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, İran Cumurhubaşkanı Reisi ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İran Cumurhubaşkanı Reisi ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İran Cumurhubaşkanı Reisi ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İran Cumurhubaşkanı Reisi ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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TBMM Başkanı Şentop, İran Cumurhubaşkanı Reisi ile görüştü - Haberler
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