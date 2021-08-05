TBMM Başkanı Şentop, İran Cumurhubaşkanı Reisi ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmesi Heyetler arası görüşmeden detaylar TAHRAN - Resmi temaslar kapsamında İranı'ın Başkenti Tahran'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.