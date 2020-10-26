TBMM Başkanı Şentop: "Fransız mallarına boykot bir zarurettir"
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TBMM Başkanı Şentop: "Fransız mallarına boykot bir zarurettir"

26.10.2020 19:10 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:15
TBMM Başkanı Şentop:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam düşmanlığında ve Sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğa'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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