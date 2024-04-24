2024 üç aylarının başlaması ile yıl içinde diğer hicri aylar da merak konusu oldu. Aşure Günü, İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı Muharrem ayı içerisinde idrak ediliyor. Öte yandan aşure gününün yer aldığı muharrem ayının ilk günü hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman 2024?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2024 yılında aşure günü 16 Temmuz günü başlayacak. Her sene toplumu bir araya getiren ve paylaşma duygusunu arttıran aşure günü 5 Ağustos'a kadar devam edecek.