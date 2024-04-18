Şevval ayı, İslami takvimde Ramazan ayını takip eden ve önemli bir ay olarak kabul edilen ayın adıdır. Şevval ayı, Müslümanlar için bayramın kutlandığı ve ibadetlerin arttığı özel bir dönemdir. Bu ayı değerlendirmek, sevdikleriyle birlikte olmak ve ibadetlerle dolu geçirmek önemlidir. Peki, Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı nedir? Şevval ayı orucu ne zaman?

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLADI?

Şevval ayı 10 Nisan günü başladı.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Şevval ayının son günü 8 Mayıs tarihine denk geliyor.

ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NE ZAMAN TUTULUR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak sevaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).