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Aydın Ticaret Borsası Yönetimi Bayramlaşma Merasimi Gerçekleştirdi

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Aydın Ticaret Borsası yönetimi Ramazan Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi.

Bayramların insani, vicdani ve dini güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin hissedildiği, dargınlıkların ve küskünlüklerin unutulup, herkesin kucaklaştığı, paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, günün anlam ve önemine ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel; "Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, Aydınlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise "Tüm güzelliklerin bir arada yaşandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, yüreklerin bütünleştiği Ramazan Bayramının ülkemize, Aydınlı hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Meclis Başkanı Aydın Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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