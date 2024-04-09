Sorgun'da Vatandaşlar Bayram Öncesi Mezarlıklara Akın Etti

Sorgun ilçesinde vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde ilçe merkezi ve köylerdeki mezarlıklara akın etti.

Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, kabir ziyaretlerinin İslam dininde özel bir yeri ve önemi olduğunu söyledi.

Kabir ziyaretlerinin Müslümanlar için önemli bir hassasiyeti olduğunu vurgulayan Yaykın, " Müslümanların özellikle arife günü ve bayramın birinci günü kaybettikleri yakınlarına dua okumak için mezarlıkları ziyaret etmeleri, büyüklerine veya yakınlarına duydukları özlem ve sevginin işaretidir." dedi. ???????