TBMM Başkanı Şentop, AA Parlamento Haberleri Editörü Çelebi'yi kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop, AA Parlamento Haberleri Editörü Çelebi'yi kabul etti

30.09.2020 17:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:53
TBMM Başkanı Şentop, AA Parlamento Haberleri Editörü Çelebi'yi kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Parlamento Haberleri Editörü Yusuf Çelebi'yi kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Parlamento Haberleri Editörü Yusuf Çelebi'yi kabul etti.

Şentop, Meclis'teki makamında kabul ettiği Çelebi'ye, nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kabulde, TBMM'nin yarın başlayacak 27. Dönem 4. Yasama Yılı'na ilişkin beklentilerini de anlatan Şentop, Meclis'te, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı mart ayından itibaren birçok tedbir alındığını, gelişmelere göre alınmaya devam edileceğini belirtti.

Şentop, Meclis'in çalışma takvimiyle ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını, yasama çalışmalarının maske, mesafe ve temizlik kuralına uyularak sürdürüleceğini bildirdi.

Çelebi, ziyaretin anısına, TBMM Başkanı Şentop'a, 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti İstanbul Milletvekili olarak, ilk kez Meclis kürsüsünde yemin ettiği sırada çekilen fotoğrafını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mike Pompeo Hulusi Akar İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mert Fırat Halil Sezai Yıldırım Mayruk İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Ryan Babel Robert Prosinecki Vincent Aboubakar
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop, AA Parlamento Haberleri Editörü Çelebi'yi kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 18:26:46. #1.15#
title