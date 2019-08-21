Taze meyve ihracatçıları yeni ihracat rekorları güç birliği yapacak

21.08.2019 13:47

Türkiye'nin tadı dillere destan, şifa kaynağı ürünleri kiraz, üzüm ve narı dünya genelinde daha fazla insanın tüketmesi için ihracatçılar Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesinde bir araya geliyor. Hedef, 3 üründe toplam 387 milyon dolar olan yıllık ihracatı 750 milyon dolara çıkarmak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin koordine edeceği URGE Projesi ile Ege Bölgesi'ndeki taze kiraz, üzüm ve nar ihracatçısı firmaların kurumsal kimlik kazanmaları ve birlikte belirlenecek hedef pazarlarda ortak pazarlama yapması hedefleniyor.

Taze kiraz, üzüm ve nar ihracatından Türkiye'nin 2018 yılında 387 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini ifade eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, URGE Projesi ile önümüzdeki üç yıllık süreçte yürütecekleri pazarlama faaliyetleriyle üç ürünün ihracatında 750 milyon doları aşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2016-19 yılları arasında sürdürdüğü Taze Kiraz ve Üzüm URGE Projesi sayesinde büyük kazanımlar elde ettiği bilgisini paylaşan Uçak, "Türk kiraz ve üzüm ihracatçısı özellikle Uzakdoğu pazarına odaklandı, Çin ve Güney Kore'ye kiraz ihracatı başladı. Hava kargo Türk ihracatçısının yoğun kullandığı bir nakliye aracı haline geldi. Yeni URGE Projemizde daha fazla üye firmamızın katılımı ile güçlerimizi birleştireceğiz. Ege Bölgesi'nin lezzetlerini daha fazla dünya insanının tatması için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"İhracata uygun ürünlere yönelmeliyiz"

Kiraz, üzüm ve nar ihracatının artması için ihracatçılar olarak ev ödevlerini çalıştıklarını anlatan EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, nar ihracatının artması için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ihracata uygun kalibre ve renkte yeni çeşitlerin geliştirilmesi konusunda destek talebinde bulundu. Uçak sözlerini şöyle tamamladı; "Öte yandan Türkiye'de üretilen ve ihracatı gerçekleştirilen üzüm çeşitlerinin yanı sıra, iri taneli, özellikle Uzakdoğu pazarında tüketicinin tercih edebileceği beyaz ve siyah çekirdeksiz sofralık üzüm çeşitlerinin araştırılarak üretiminin arttırılması için çalışmalar yapılması gerekiyor. Kirazda ise ülkemizde 'Ziraat 0900' çeşidi yoğun olarak üretiliyor. Daha erken hasat edilebilecek 'Early Burlat, Early Lory, Prime Giant' gibi erkenci çeşitlerin Türkiye'de üretimi ihracata yeni açılan Çin ve G. Kore pazarlarımızda ABD gibi rakiplerimizle rekabet etme şansımız artacaktır."

"Üç üründe de üretimde güçlü konumdayız"

Türkiye, 2018 yılı verilerine göre kiraz üretiminde 640 bin tonluk rekolte ile dünya lideri konumunda. Nar üretimimiz 538 bin ton. Türkiye nar üretiminde bu rekolte ile dünya üçüncüsü. Türkiye sofralık üzümde ise; 1 milyon 930 bin tonluk sofralık üzüm üretimi ile dünya beşincisi konumda. Taze Kiraz, Üzüm ve Nar URGE Projesi'nde yer alacak firmaların proje giderlerinin yüzde 75'ine kadarlık kısmı Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenirken, yüzde 25'lik dilimi katılımcı firmalar tarafından karşılanacak.

Kiraz ihracatı 200 milyona koşuyor

Türkiye'nin kiraz ihracatı 2019 yılında 183 milyon doları aştı. 2018 yılına göre yüzde 14 artış gösteren kiraz ihracatında Almanya, 87 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, Rusya 42 milyon dolarlık Türk kirazı tercih etti. Bu ülkeleri 10 milyon dolarlık kiraz talebi ile Hollanda takip etti. Bu yıl kiraz ihracatının start aldığı Çin'e ise; 3,3 milyon dolarlık Türk kirazı gitti.

Türkiye, 2018 yılında 122 milyon dolar sofralık üzüm ihraç ederken, Rusya 66 milyon dolarlık Türk üzümü talebi ile açık ara birinci ülke olmuştu. Nar ihracatında ise; 115 milyon dolarlık dövizi hanesine yazdıran Türkiye en fazla narı 33 milyon dolarlık tutarla Rusya'ya gönderdi. - AYDIN

Kaynak: İHA