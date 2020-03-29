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Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Silivri, Spor

Taylan Gürarslan: "Tesislerimizi kaymakamlık ve bakanlık hizmetine açmaya hazırız"

Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan Güraslan, koronavirüs salgını dolayısıyla tüm tesisleri kaymakamlık ve Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına açabileceklerini belirtti.

29.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:50
Taylan Gürarslan:

Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan Güraslan, koronavirüs salgını dolayısıyla tüm tesisleri kaymakamlık ve Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına açabileceklerini belirtti.

Türkiye'de görülen koronavirüs salgını sonrasında devletin bir çok kademesi çalışmalarını sürdürürken, spor kulüplerinden de destek gelmeye başladı. Bu konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan Güraslan, koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında istenildiği an kulüp tesislerini Sağlık Bakanlığı'na ve ilçe kaymakamlığı tarafından kullanımına alabileceklerini belirterek, "Ülkede vaka sayısının hızla arttığı ve tüm dünyanın alarma geçtiği koronavirüs salgını için Silivri Stadı içinde bulunan tesislerinin istenildiği an kurumlarımızın hizmetine tahsis edilebiliriz" diye konuştu.

"Birliktelik çok önemli"

Başkan Güraslan, birlikteliğin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Silivri Stadı içinde hali hazırda kullanımda olan tesislerimiz için de 10 oda, bir yemekhane, bir mutfak, bir toplantı salonu bulunuyor. Bu alanın kullanımı için tüm görüşmelerimizi yaptık. İlçe Kaymakamımız Ali Partal ile irtibat halindeyiz. Kendilerine durumu ilettik ve beklemeye başladık. Dünya genelinde yaşanan bu trajik durum bizleri de derinden etkilemiştir. Virüs ile savaşta birlikteliğin ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Ülke genelinde adeta bir seferberlik ilan edilmişken bizler seyirci kalamazdık. Her türlü fedakarlığa hazırız, ülke olarak hep birlikte mücadele edersek bu illetten kurtulabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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