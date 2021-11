Tavuklu dartılı keşkek tarifi nasıl yapılır? Masterchef yemekleri! Tavuklu dartılı keşkek nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Dartılı nedir?

Tavuklu dartılı keşkek tarifi nasıl yapılır? Tavuklu dartılı keşkek nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Dartılı nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından tarifi merak edilen yemeğin ayrıntıları sizlerle! Keşkek nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir? Tarifi nasıldır?

KEŞKEK NEDİR? TARİHÇESİ VE YAPILIŞI

Batı Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz ve Orta Anadolu yemeği olan keşkek, genellikle düğün ve bayramlarda yapılan, Anadolu'da yörelere göre farklılıklar göstermekle birlikte temel olarak yarma buğday ve etten oluşan geleneksel bir yemektir.

2011 yılında Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen 6. oturum sonucunda UNESCO tarafından Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine dahil edildi. Ayrıca Merzifon Belediyesi Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı coğrafi tescil kaydı ile, 2015 yılında "coğrafi işaret belgesi" almıştır. Bu belge ile yemeğin adı Merzifon keşkeği olarak tescil edilmiştir.

Keşkek yemeği özellikle Amasya, Sivas, Manisa, Çanakkale, Edirne, Keşan, Balıkesir, Kandıra, Sinop, Tokat, Muş, Samsun, Ordu, Çankırı, Denizli, İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Yozgat, Silifke, Karabük, Ağrı ve Antalya gibi şehirlerde bilinir ve tüketilir. Ağrı'da "Helise" adıyla da bilinir. Anadolu'da keşkek daha çok düğün yemeği olarak bilinir.

Düğünden bir gün önce ıslatılan buğday, düğün günü sabahtan büyük kazanlar içinde kaynatılmaya başlanır. Kaynatılan buğdaylar ve etler büyük kazanlar içine alınıp tokmaklar yardımıyla kazanın içine vurarak malzemenin iyice erimesi sağlanır. Bu işleme keşkek dövmek denilir. Geleneksel olarak düğün aşçıları tarafından hep birlikte imece usulü ile yapılır. Yorucu bir iş olan keşkek dövme işlemi sonucu etler ve buğday eriyerek özdeşleşir. Et, tahıllarla iç içe geçmiş, neredeyse tamamen yemeğin içinde erimiş durumdadır. Ne kadar uzun süre ve kuvvetle dövülürse o kadar iyi olduğu söylenir. Çok iyi dövülmüş keşkeğe "sakız gibi keşkek" benzetmesi yapılır. Lifleri iyi ayrılmış etin buğday özüyle birleştiği, bulamaç gibi değil ama kaşıkla tabaktan çekince uzayan bir keşkek, gerçekten de sakız gibi uzar. Günümüzde sırf keşkek dövmek için tasarlanmış keşkek mikserleriyle dövülüyor olsa da geleneksel yöntemlerle dövüleni her zaman daha makbul sayılır. Bu yüzden köylerde genellikle geleneksel olarak tokmaklarla dövülmeye devam etmektedir. Güveç, tencere veya büyük kazanlarda odun ateşinde pişirilir. Yine yöreye göre değişmekle birlikte kırmızı biber, salça, soğan ve yağdan oluşan bir sosla servis yapılır.Genellikle dana etiyle yapılır ama tavuk etiyle de yapılabilir. Yöresine göre keşkek, yanında haşlanmış tavuk, salçalı nohut yemeği, pirinç pilavı, bulgur pilavı ve ayran ile servis edilir. Genellikle kemikli dana etinden yapılan keşkeğin üzerine, kırmızı biber ve tereyağından hazırlanmış sos dökülür. Bazı yörelerde etsiz pişirilir ve üzerine tereyağı sosu dökülür. Sinop Ayancık ve çevresinde kurutulmuş kırık mısır ve barbunyadan yapılan farklı bir keşkek türü de pişirilir. Kastamonu, Çanakkale ve Bafra'da yaygındır. Trakya'da Silistre köylerinde keşkeğe tavuk eti ile birlikte kuzu eti ve süt ilave edilir.

KEŞKEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1kg aşurelik bütün buğday

1 su bardağı nohut

800g et(tavuk eti koyarsanız 3 adet but)

Tuz

Sosu için;

Tereyağı

Salça

KEŞKEK TARİFİ YAPILIŞI

Çömleğin en altına eti yerleştirin.

Üzerine yıkamış olduğunuz nohut, buğdayı ve 1 çorba kaşığı tuzu ekleyin.

Hazırladığımız malzemenin üzerini 10-15 cm geçecek kadar suyu ekleyin.

Çömleği odun fırınına (ekmek fırını) akşamdan koyulur ve sabaha kadar fırında bekletilir.

Fırından alınan keşkek büyük tahta kaşık yardımı ile iyice ezilir (tavuk koymuşsanız kemiklerini almayı unutmayın.

Tabaklara alındıktan sonra üzerine salçalı sos dökülerek servis yapılır. (Aynı şekilde düdüklü tencerede de yapabilirsiniz kısık ateşte 2 saatte pişer)

KEŞKEK PÜF NOKTALARI

Keşkeğinizi çömlekte ve fırında yapma şansınız yok ise aynı şekilde düdüklüde ve ocakta da yapabilirsiniz. Yalnız buğday ve nohudun pişmeyeceğini düşünüyorsanız 1 gece öncesinden ıslatabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki fırında pişen keşkeğin tadı her zaman çok daha farklı ve lezzetli olur. Özellikle haşhaşlı çörek ile muhteşem bir uyum yakalıyor. İsterseniz sabah kahvaltılarında isterseniz de akşam yemeklerinde yiyebilirsiniz. Daha çok bayram sabahlarında ya da özel günlerde tüketilen keşkeği geçen günlerde piknikte tüketildiğini de gördüm. İstediğiniz her öğün, her an yiyebilirsiniz. :)

Düdüklüde pişen keşkeği kısık ateşte pişirirseniz hem daha lezzetli olacaktır hem de dibi yanmayacaktır.

Et keşkeğin olmazsa olmazlarındandır. Ona ayrı bir lezzet verir. İsterseniz kırmızı et, tavuk eti, ördek eti hepsi ile yapabilirsiniz. Ancak et tüketmiyorsanız etsiz de yapabilirsiniz.

