Tavşanlı Karate Okulu'ndan 10 madalya
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Tavşanlı Karate Okulu'ndan 10 madalya

Tavşanlı Karate Okulu'ndan 10 madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü, İzmir'den 10 madalya alarak döndü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü, İzmir'den 10 madalya alarak döndü.

Tavşanlı Karate Okulu, İzmir'de Gaziemir Kapalı Spor Salonu'nda yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı Karate Şampiyonası'na minik ve yıldız kategorilerinde 13 sporcu ile katıldı.

7 Farklı kategoride yarışan sporcuların 5'i altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandılar ve bu başarı ile birlikte genel klasmanda 2. olarak turnuvayı tamamladı.

Kulüp antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı, "Aldığımız bu başarılar bizi milli takıma daha da yaklaştırıyor. Hedefimiz milli takım seçmesini kazanabilecek sporcular yetiştirmektir." açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Tavşanlı Karate Okulu'ndan 10 madalya
Tavşanlı Karate Okulu'ndan 10 madalya
Tavşanlı Karate Okulu'ndan 10 madalya
Tavşanlı Karate Okulu'ndan 10 madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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