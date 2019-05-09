Tatvanlı Gamze'den Türkiye Şampiyonluğu Başarısı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Korkmaz, Samsun'da yapılan "Okul Sporları Muaythai Gençler A-B (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği" müsabakalarında şampiyon oldu.

Muaythai Federasyonunu tarafından 01-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun'un İlkadım ilçesindeki Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda yapılan Okul Sporları Muaythai Gençler A-B Türkiye Birinciliği müsabakalarına 50 ilden 600 sporcu katıldı. Müsabakalara Bitlis'ten katılan 6 sporcudan biri olan Tatvan Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Korkmaz Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonadan başarıyla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, "Korkmaz kız kardeşlerin üçü geçen yıl Türkiye şampiyonu olmuştu. Bu yıl ise bu üç kız kardeşlerden Gamze Korkmaz şampiyonaya katıldı ve birinci oldu" dedi.

Şampiyonaya 6 sporcu ile katıldıklarını ve bir şampiyonlukla döndüklerini kaydeden Ömer Uğur, "01-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun'da yapılan Muaythai Okul Sporları Genç Bay Bayan Türkiye Şampiyonasına Bitlis'ten 6 sporcu ile katıldık. Sporcularımızdan Gamze Korkmaz geçen sene olduğu gibi bu yıl da Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonaya 50 ilden 600 sporcu katıldı. Düzenlenen güzel organizasyon eşliğinde 545 maç gerçekleştirildi. Daha önce dünya ve Avrupa dereceleri yapmış sporcularımızı bu şampiyonaya götürmedik. Daha çok yeni sporcularımızı götürdük ve yeni sporcularımızı bu çamlarda görmek istedik. Yeni sporcularımızla çok büyük kazanımlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Bizleri misafir eden Samsun Muaythai İl Temsilcisi Özgür Arlı'ya ve emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Türkiye şampiyonu lise 4. sınıf öğrencisi Gamze Korkmaz ise, "Geçen yıl kız kardeşlerim Tuğçe ve Özlem ile birlikte Türkiye şampiyonu olmuştuk. Bu yıl şampiyonaya kız kardeşlerim katılmadı ve 5 sporcu arkadaşımla birlikte katıldım. Altın madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefim daha büyük şampiyonluklar ve dünya şampiyonluğu. Emek ve desteklerinden dolayı Ömer hocamıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA