Tartıştığı kuzenini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
Eskil Merkez Parkı'nda 18 Ocak'ta tartıştığı kuzeni Hurşit U'yu tabancayla vurduktan sonra polis ekiplerine teslim olan Hakan U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.