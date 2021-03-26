Tarsus ve Silifke'deki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı
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Tarsus ve Silifke'deki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarsus ve Silifke'deki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Silifke ve Tarsus ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin'in Silifke ve Tarsus ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Silifke ilçesinde yaptığı çalışmada, Yeşilovacık Mahallesinde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 3 gram toz esrar, Uzuncaburç Mahallesinde ise 4 şahsın ev ve aracında yapılan aramada 183 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 720 TL para ele geçirildi. Tarsus ilçesinde yapılan başka bir çalışmada ise Yenice Mahallesinde 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 15 gram toz esrar, Yunusoğlu Mahallesinde bir şahsın üzerinde kullanıma hazır 6 mililitre sıvı eroin ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticareti suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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