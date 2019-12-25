Tarsus'ta yılbaşı öncesi denetim

25.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:57

Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yılbaşı öncesi halkın tüketimine sunulan ve yoğunluklu olarak tüketimin artacağı kuruyemiş, şekerleme ve tavuk eti satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.



Vatandaşların güvenilir, temiz ve taze gıda kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, genel hijyen şartlarına uyulması gibi konuları da denetleyen Tarsus Belediyesi ekipleri, sırasıyla bütün kuruyemiş satış yerleri, süper marketler ve tavuk eti satışı yapan işletmeleri gezerek eksiklikler konusunda uyarılarda bulundu. Örnekleme usulüne göre satışa sunulan ürünlerden Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü gıda laboratuvarında gerekli analizleri yapmak üzere numune alındı.



Tarsus Belediyesi yetkililerince rutin denetim ve sağlıklı gıda üretim ve satışı konusunda bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA