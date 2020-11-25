Tarsus'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
25.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:10
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sunta yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sunta yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Köroğlu yönetimindeki 01 NJ 806 plakalı sunta yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu??????? Çamtepe gişeleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan tır sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt