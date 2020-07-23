Tarlasında kenevir yetiştirildiğini ihbar etti, 96 kök ele geçirildi MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çiftçi Y.B., jandarmaya kendisine ait mısır tarlasındaki saksıda kenevir yetiştirildiği ihbarında bulundu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çiftçi Y.B., jandarmaya kendisine ait mısır tarlasındaki saksıda kenevir yetiştirildiği ihbarında bulundu. Yapılan aramada 96 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Turgutlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Sarıbey Mahallesi'nde çiftçilik yapan Y.B.'den, kendisine ait mısır tarlasında saksı içinde kenevir dikildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Y.B.'nin mısır tarlasında yapılan aramada boyları 15 cm ile 80 cm arasında değişen 96 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevir bitkileri numune alınarak imha edildi. Jandarma, kenevir ekimi yapan kişilerin yakalanması için çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Kaynak: DHA